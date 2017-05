Ein Auto überschlägt sich, ein anderes kracht hinein: Eine Frau und ein drei Jahre altes Kind werden schwer verletzt. Mehreren Autofahrern auf der A5 bei Gießen war das egal. Sie drängelten sich einfach am Wrack vorbei.

Nach einem schweren Unfall auf der A5 in der Nähe des Reiskirchener Dreiecks (Gießen) sucht die Autobahnpolizei nach Zeugen. Diesmal geht es nicht allein um den Unfallhergang, sondern auch um das, was anschließend geschah. Genauer gesagt: was nicht geschah. Denn nach einem Unfall, bei dem am Sonntag vier Menschen verletzt wurden, dachten viele Autofahrer gar nicht ans Helfen.

Der Kleinwagen einer 54 Jahre alten Frau aus Darmstadt war ins Schleudern geraten - offenbar war ein Reifen geplatzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein anderer Fahrer, ein 28-Jähriger aus Bielefeld, konnte nicht mehr ausweichen, und krachte mit seinem Wagen in das Unfallauto.

Die Darmstädterin und ein dreijähriger Junge, der mit ihr fuhr, erlitten schwere Verletzungen. Auch der andere Fahrer und seine Beifahrerin wurden verletzt. Ihnen zu helfen, kam mehreren nachfolgenden Fahrern nicht in den Sinn.

Wrack auf der Fahrbahn? Standspur?

"Viele Autofahrer fuhren an der Unfallstelle vorbei, ohne sich um die Verletzten zu kümmern und ohne einen Notruf abzusetzen", sagte ein Polizei-Sprecher. Allerdings blockierte der demolierte Kleinwagen, in dem die Frau mit dem Kind schwer verletzt wurden, die Fahrbahn. Deshalb steuerten die Fahrer, denen der Unfall gleichgültig war, über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Ein Autofahrer wurde gefasst. Auf ihn dürften laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zukommen. Insassen eines Reisebusses verhielten sich nach Angaben der Polizei dagegen vorbildlich: Sie hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Alle vier Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Im Februar dieses Jahres war ein 34 Jahre alter Mann nach einem tödlichen Unfall auf der A60 bei Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.700 Euro verurteilt worden. Statt andere Ersthelfer zu unterstützen, hatte er mit dem Handy den brennenden Lkw gefilmt, in dem der 59 Jahre alte Fahrer starb.