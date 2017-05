Frau wird in Frankfurt von U-Bahn überfahren

In Frankfurt ist am Samstagnachmittag eine Frau an der Haltestelle "Dornbusch" von einer U-Bahn überfahren worden. Die Ermittler rätseln, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.

Schwerer Unfall an der U-Bahn-Haltestellte "Dornbusch" in Frankfurt: Gegen 15.30 Uhr ist eine Frau von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet die Frau beim Anfahren des Zuges, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn und wurde mitgeschleift.

Auf Kupplung zwischen zwei Zügen geklettert?

Ihre Identität sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Möglicherweise sei sie zwischen 30 und 40 Jahren alt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ein Sachverständiger versucht herauszufinden, wie sich das Unglück abgespielt hat.

Dabei werde auch geprüft, ob die Frau versucht hatte, über die Kupplung zwischen zwei Waggons zu steigen um die Gleise zu überqueren. "Das ist eine der Möglichkeiten, die derzeit untersucht werden", sagte der Polizeisprecher.

Feuerwehr betreut geschockte Reisende

Die Feuerwehr betreute geschockte Reisende, die den Unfall mit angesehen haben. Während der Bergungsarbeiten war die Eschersheimer Landstraße im Frankfurter Stadtteil Dornbusch bis etwa 19.15 Uhr gesperrt.

Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Autoverkehr. Auch die U-Bahnen der Linien 1,2,3 und 8 fuhren etwa drei Stunden lang nur eingeschränkt.

Sendung: hr-iNFO, 13.05.2017, 19 Uhr