Rettungskräfte beim Einsatz am Gleis Bild © Wiesbaden112.de

Eine Frau ist am späten Freitagabend am Bahnhof Wiesbaden Ost von einer S-Bahn erfasst worden. Sie starb noch am Unfallort. Die Polizei geht davon aus, dass die 35-Jährige versuchen wollte, die Gleise vom Bahnsteig aus zu überqueren und dabei die herannahende S-Bahn übersah.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler entsprechend von einem Unfall aus. Der Bahnhof Wiesbaden Ost musste für zwei Stunden gesperrt werden.