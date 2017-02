Auf einem Friedberger Reiterhof ist erneut ein Pferd an einer Herpes-Erkrankung gestorben - der zweite Todesfall innerhalb weniger Tage. Der Hof hat eine Quarantänestation eingerichtet, ein geplanter Jugendwettbewerb wurde abgesagt.

Wie der Betreiber des Friedberger Reiterhofs, Lothar Loth, hessenschau.de bestätigte, musste ein Pferd wegen der Herpes-Infektion eingeschläfert werden. Bereits Ende Januar war ein junges Pferd an der Krankheit gestorben .

Inzwischen ist das Virus auf dem Hof bei neun von insgesamt 45 untersuchten Pferden nachgewiesen worden. "Wir haben eine eigene Quarantänestation für die betroffenen Pferde eingerichtet, es liegen Desinfektionsmatten vor den Ställen und die Ställe selbst werden immer wieder desinfiziert", erklärt Loth. "Bei den anderen infizierten Tieren gibt es noch keine äußeren Anzeichen einer Erkrankung."

Er sei in ständigem Kontakt mit einer Expertin der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg, sagt Loth. Ein Tierarzt aus Karben und einer aus Bad Vilbel besuchten den Hof täglich. Die Pferde auf dem Reiterhof sind alle so genannte Einstelltiere. Sie gehören also nicht dem Hof.

Jugendwettbewerb abgesagt

Weitere Informationen Infos Die Herpes-Krankheit wird als Tröpfcheninfektion von Pferd zu Pferd verbreitet. Viele Tiere tragen den Erreger aber in sich, ohne dass die Krankheit ausbricht. Zu den Symptomen gehören Fieber, wässriger Nasen- und Augenausfluss sowie Husten. Das Virus kann aber auch das Nervensystem angreifen und zu Koordinationsstörungen oder Lähmungen führen. Wirklich nachgewiesen werden kann die Krankheit nur durch ein Blutbild. Das Pferdeherpes ist keine anzeige- oder meldepflichtige Tierseuche. Ende der weiteren Informationen

Der Kreisreiterbund Wetterau hat vorsichtshalber einen für Mitte Februar geplanten Springlehrgang und den jährlich im März stattfindenden "Winter-Jugend-Wettbewerb" abgesagt . "Das Wohlergehen der Pferde steht im Vordergrund", sagt der Verbandsvorsitzende Lothar Dornhard.

Die meisten Betriebe in der Region seien derzeit geschlossen, berichtet Dornhard, die Pferdefreunde der Region seien in großer Sorge. Das Virus ist sehr ansteckend und wird über Tröpfcheninfektion übertragen. Eine Impfung ist möglich, sie bleibt aber jedem Pferdebesitzer selbst überlassen. Auf den Menschen ist die Krankheit nicht übertragbar.

Im Juli vergangenen Jahres mussten nach dem Ausbruch von Pferdeherpes auf einem Reiterhof im mittelhessischen Beselich elf Tiere eingeschläfert werden.