Tausende Menschen haben in der Frankfurter Innenstadt das neue Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen der Polizei begrüßt. Es blieb weitgehend friedlich - auch wenn es Platzverweise gab und möglicherweise einen Fall sexueller Belästigung.

"Die Menschen haben ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert", sagte ein Polizeisprecher nach Mitternacht. Er berichtete von rund 5.000 Feiernden, die in den eigens eingerichteten Sicherheitsbereich am Main Einlass gefunden hätten. Zwar wurden kurz vor Mitternacht der Eiserne Steg und der Holbeinsteg wegen Überfüllung geschlossen - insgesamt ging es am Main diesmal aber ruhiger zu als in den vorigen Jahren.

Die Feuerwehr musste mehrere Mülltonnenbrände im Stadtgebiet löschen und sich um Verletzte kümmern. Gegen 3 Uhr meldete sie in einer ersten Bilanz auf Twitter 65 Brand- und 100 Rettungsdiensteinsätze. Im Bahnhofsviertel und im Stadtteil Ginnheim wurden Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen.

Die Polizei meldete außerdem auf ihrem Twitter-Kanal, dass fünf Verdächtige festgenommen worden seien, die eine Frau begrapscht haben sollen. Nach hr-Informationen handelt es sich um fünf Männer afghanischer Herkunft.

600 zusätzliche Polizisten im Einsatz

Außerdem sprach die Polizei Platzverweise aus, weil trotz Verbots Feuerwerkskörper in das Sicherheitsgebiet gebracht wurden. Zahlreiche Raketen und Böller wurden sichergestellt. Rund 600 Polizeibeamte waren in der Silvesternacht in Frankfurt zusätzlich im Einsatz.

Ein Räumpanzer der Polizei am Rand der Silvesterfeier auf der Alten Brücke in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

In Frankfurt wurde erstmals ein neues Sicherheitskonzept umgesetzt, nachdem es vor einem Jahr auch am Main zu mehr als 60 Übergriffen auf Frauen und Mädchen gekommen war. An den Mainufern und auf dem Eisernen Steg waren keine Feuerwerkskörper erlaubt, der Zugang war nur an vier Kontrollstellen möglich. Eigens errichtete Sperren aus Beton riegelten den Zugang zu den Mainuferstraßen, zur Alten Brücke und zur Untermainbrücke ab. Damit wollte die Polizei auch möglichen Terroranschlägen mit Fahrzeugen vorbeugen.