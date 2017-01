Ein Frostschaden war Auslöser des Feuers in einem Transformator

Frostschaden führt zu Brand in Umspannwerk

In einem Umspannwerk in Limburg ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde ein Transformator der Deutschen Bahn beschädigt.

Zu dem Brand kam es am Donnerstagnachmittag im Umspannwerk im Limburger Stadtteil Offheim. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Frost einem Isolator aus Porzellan so zugesetzt, dass er zerbrach. Dadurch krachte eine Hochspannungsleitung nach unten und sorgte für einen Kurzschluss. Ein Transformator der Deutschen Bahn, der im Umspannwerk steht, begann zu brennen.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, die Bahn schaltete den Transformator ab. Ob es in der Folge zu Verzögerungen im Zugverkehr kam, konnte eine Bahn-Sprecherin zunächst nicht sagen.

Keine Auswirkungen auf Privathaushalte

Vor einem Jahr hatte es nach einem ähnlichen Vorfall in dem Werk einen großflächigen Stromausfall gegeben. Der blieb diesmal aus. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist ebenfalls noch unklar.