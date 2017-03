Sturm, Regen, kaum Sonne - hört das noch mal auf? Jawohl! Freuen Sie sich aufs Wochenende: Da stellt sich der Frühling schon mal vor, verspricht die hr-Wetterredaktion.

Nein, die Zeit ist leider noch nicht ganz reif dafür, die Winterreifen abzumontieren und den Hustensaft weit hinten ins Regal zu stellen. Aber am bevorstehenden Wochenende kann zum ersten Mal in diesem Jahr frühlingshafte Stimmung in Hessen aufkommen.

Und das fast pünktlich mit dem meteorologischen Frühlingsanfang, der am Mittwoch war. "Es ist zwar noch nicht das lange Hoch, auf das wir alle warten", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. "Aber es ist ein erstes Zwischenhoch. Da kann man sich auch schon mal nach draußen setzen." Das gilt vor allem für den Samstag.

Sonnenstand wie Anfang Oktober

Von 11 Grad am Donnerstag über 12 Grad am Freitag sind dann sogar bis zu 16 Grad möglich. "Die Sonne steht jetzt schon wieder so hoch wie Anfang Oktober. Dann wird es auch warm, wenn sie scheint“, sagt Staeger. Wolken sind zwar auch immer wieder am Himmel unterwegs. Aber regnen wird es am Samstag kaum.

Wer kann, sollte es genießen. Denn der Frühling bewirbt sich mit seinem Auftritt erst für seine bevorstehende saisonale Tätigkeit. "Es ist insgesamt erst einmal weiter wechselhaft, mal milder, mal weniger mild", erklärt Stager die anhaltende Westlage, von der Meteorologen sprechen: Luft vom Atlantik, die uns das aktuelle Tief mit zum Teil stürmischen Böen gebracht hat.

Für Donnerstag warnte der Wetterdienst vor Sturmböen im ganzen Bundesland, auf der A45 bei Dillenburg wurde ein Lkw auf einer Brücke vom Wind umgerissen.

Vorfreude und Bedenken

Trotz solcher Turbulenzen: Eine Rückkehr des Winters ist nicht in Sicht, auch wenn es zum Beispiel in der Nacht auf Freitag noch mal zu Frost kommt. Betroffen sind davon nur wenige Gebiete. Staeger spricht von den "üblichen Verdächtigen" in Muldenlagen der Mittelgebirge: in Poppenhausen in der Rhön zum Beispiel oder in Schmitten im Taunus.

Zu winterlichen Rückfällen könnte es erfahrungsgemäß aber auch später im März durchaus noch mal kommen. So weit können die Experten zwar nicht voraus schauen. Diplom-Meteorloge Staeger gibt allen Wintermüden trotz des Wochenendes mit Frühlingsvorfreude zu bedenken: "So ganz ist es mit dem Winter noch nicht vorbei."

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 2.3.2017, 19:15 Uhr