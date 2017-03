Ein Königreich für Sonnenanbeter: Die Temperaturen steigen und kratzen am Donnerstag in Hessen an der 20-Grad-Marke. Die Picknick-Pläne fürs Wochenende müssen aber in der Schublade bleiben.

Der Frühling legt in diesem Jahr einen echten Frühstart hin. Nach dem milden Wochenende steigen die Temperaturen vorerst weiter kontinuierlich an: Von verhaltenen 13 Grad Höchsttemperatur am Montag darf sich Hessen am Dienstag auf Temperaturen bis zu 15 Grad freuen, Mittwoch sogar bis zu 16 Grad und zum Höhepunkt bis zu 18 Grad am Donnerstag.

Dazu gibt es Sonne satt und nur hin und wieder Wolkenfelder als "Schönheitsfehler", wie hr-Meteorologe Tim Staeger sagt. Es bleibe hauptsächlich trocken, nur am Mittwoch müsse im Norden des Landes mit einigen Regentropfen gerechnet werden.

Gerade mittags scheine die Sonne kräftig und sorge dank Windstille für warme Frühlingsgefühle. Nachts hingegen könne in Muldenlagen durchaus noch Frost entstehen.

Kühler und regnerischer am Wochenende

Die Temperaturen bewegen sich bis dahin stetig im zweistelligen Bereich und können an der Bergstraße am Donnerstag 18 Grad erreichen. Ausflüge im Freien sollten bis dahin aber absolviert werden, ist es am Wochenende mit der Herrlichkeit nämlich erstmal vorbei.

Ein Tiefdruckgebiet lässt das Wetter ab Freitag unbeständiger und zum Wochenende auch kühler und regnerisch werden, sagt Staeger. "Das ist schlechtes Timing, aber dann muss man eben das Wetter unter der Woche genießen."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 13.03.2017, 19.30 Uhr