Nach Frost und grauen Tagen lockt zu Wochenbeginn ein Hauch von Frühling. Zumindest bis Mittwoch darf sich Hessen auf ungewohnt milde Temperaturen freuen.

"Trocken, sonnig und eben frühlingshaft" – so beschreibt hr-Meteorologe Michael Köckritz die Aussicht für die kommenden Tage in Hessen. Nachdem es zuletzt eher kalt und ungemütlich war, zeigt sich der Winter in den kommenden Tagen ungewohnt mild: Bis zur Wochenmitte darf mit Werten von bis zu 11, womöglich 12 Grad in den wärmsten Regionen des Landes gerechnet werden, wie der Wetterexperte sagt.

Dafür verantwortlich sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zwei Wetterphänomene: Während Hoch "Erika" dafür sorge, dass sich am Montag Wolken und Hochnebel nach und nach auflösten, bringe Tief "Pierre" viel Wind mit besonders milden Temperaturen.

Nachts bleibt es frostig

Der Ostwind sorge am Montag noch dafür, dass sich die Messwerte von 4 bis 10 Grad sich noch nicht wirklich nach Frühling anfühlten, sagt Köckritz. Das ändere sich aber Dienstag bei nachlassendem Wind und einem windstillen Mittwoch, an dem sich landesweit die Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad einpendelten – mit erwähnten Ausreißern nach oben. "Da wird es wirklich mild", kündigt der Meteorologe an.

Ob der Frühling auch in den Folgetagen ein Intermezzo gibt, ist unklar. Fest steht aber, dass Hessen in Sachen Frost und Kälte noch lang nicht über den Berg ist. Denn nachts bleibt es weiterhin frostig. Bei Temperaturen von bis minus 4 Grad muss trotz der Harmonie zwischen "Erika" und "Pierre" bis in die Morgenstunden mit Glättegefahr gerechnet werden.