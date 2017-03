Das Glockenspiel "Fuchs, Du hast die Gans gestohlen" darf bald wieder am Limburger Rathaus erklingen. Es war nach kritischen Anmerkungen einer Verganerin verstummt.

"So schnell wie das Thema hochgekocht ist, ist es auch wieder verschwunden", sagte Limburgs Stadtsprecher Johannes Laubach am Freitag. Die Frau hatte sich an dem Lied "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" gestört. Das Stück gehörte zum Programm des Glockenspiels am Rathaus.

Die Frau bat nach Angaben der Stadt darum, das Lied aus dem Programm zu nehmen. Die Kommune tat der Veganerin zumindest vorübergehend den Gefallen und wurde dafür heftig kritisiert. Einige forderten Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sogar zum Rücktritt auf.

Thema kam in der Fastnacht auf

In der anschließend heftigen Debatte um Sinn oder Unsinn des Verbots war auch darauf hingewiesen worden, die Veganerin habe gar nicht gegen das Stück protestiert, sondern nur einige kritische Anmerkungen gemacht. Bürgermeister Hahn hatte vom Absetzen des Liedes als Büttenredner wähend der Fastnacht berichtet.

In einigen Wochen soll das Kinderlied, in dem der Fuchs mit dem Schießgewehr gedroht wird, wieder gespielt werden. Mittlerweile sei das aus sieben Stücken bestehende Glockenspiel-Repertoire komplett ausgetauscht worden, berichtete der Stadtsprecher.

"Freut euch des Lebens"

Gespielt würden derzeit folgende Stücke: "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach", "Freut euch des Lebens", "Wem Gott will rechte Gunst erweisen", "Horch was kommt von draußen rein", "O wie wohl ist mir am Abend", "Die Forelle" (Franz Schubert) und "Tiritomba".