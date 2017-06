Helfer an der Unfallstelle auf einer Landstraße bei Habichtswald

Bild © HessennewsTV

Ein Auto mit fünf Insassen, darunter zwei Kinder und eine Jugendliche, hat sich auf einer Landstraße bei Habichtswald überschlagen. Feuerwehr und Rettungskräfte befreiten die Schwerverletzten aus dem Unfallwagen.

Vier Notärzte, sechs Rettungswagen, ein Hubschrauber, dazu Polizei und Feuerwehr: Mit einem Großaufgebot waren die Helfer am Samstagmorgen an der Unfallstelle auf der Landstraße zwischen Habichtswald-Dörnberg und Zierenberg (Kassel) im Einsatz. Nach ersten Angaben war ein Van mit fünf Insassen gegen den Bordstein geraten und hatte sich überschlagen.

Die 46 Jahre alte Fahrerin erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Kopfverletzungen. Schwer verletzt wurden im Auto ebenfalls die 38 Jahre alte Beifahrerin, zwei elf Jahre alte Kinder und eine 15-Jährige. Einige von ihnen waren eingeklemmt und wurden von der Feuerwehr befreit. Alle Insassen stammen aus der Nachbargemeinde Schauenburg.

Sachverständiger soll ermitteln

Andere Verkehrsteilnehmer sollen an dem Unfall nicht beteiligt gewesen sein. Warum der Wagen an den Bordstein geriet und die Fahrerin die Kontrolle verlor, wird ein Sachverständiger klären. Die Verletzten wurden in Kasseler Kliniken gebracht. Ein ebenfalls im Wagen befindlicher Hund kam mit dem Schrecken davon. Die Landstraße blieb nach dem Unfall um 8.40 Uhr stundenlang gesperrt.

