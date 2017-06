Fahrer und Beifahrerin wurden bei einem Sturz in Frankfurt schwer verletzt.

Fünf schwerverletzte Motorradfahrer an einem Tag

Unfälle in Hessen

Bei mehreren Verkehrsunfällen sind am Sonntag in Hessen fünf Motorradfahrer schwer verletzt worden. In Frankfurt wurde eine Mitfahrerin über die Mittelleitplanke einer Straße geschleudert.

Auf Hessens Straßen haben sich am Sonntag mehrere schwere Unfälle mit Motorrädern ereignet. In Frankfurt kam ein Paar auf einem Motorrad ins Schlingern und prallte gegen die Mittelleitplanke der vierspurigen Rosa-Luxemburg-Straße beim Stadtteil Heddernheim. Dabei wurde die Mitfahrerin über die Leitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann stürzte ebenfalls von dem Motorrad.

Die beiden Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben des Polizeisprechers war das Motorrad womöglich zu schnell unterwegs. Die genaue Unfallursache müsse noch geklärt werden. Die Rosa-Luxemburg-Straße wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

Fahrer und Mitfahrerin stürzen bei Regen

Bei Unfällen in Südhessen erlitten drei weitere Menschen schwere Verletzungen. Zwischen Beerfelden und Rothenberg (Odenwald) kam ein 19-Jähriger mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und stürzte schwer.

Ebenfalls schwer verletzt wurden Fahrer und Mitfahrerin bei einem Unfall bei Grasellenbach (Bergstraße). Ihre Maschine geriet der Polizei zufolge bei Regen in einer Kurve außer Kontrolle. Der 59 Jahre alte Fahrer aus Nidda und seine 57 Jahre alte Ehefrau wurden von einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht.