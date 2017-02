Drei Fahrzeuge waren in den Unfall an der B62 verwickelt.

Bei einem Unfall auf der B62 nahe Bad Hersfeld sind fünf Personen verletzt worden, darunter auch Kinder. Ein Linksabbieger hatte den Verkehr übersehen.

Drei Autos mit Totalschaden und fünf Verletzte lautet die Bilanz eines Unfalls zwischen Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg) und Bad Hersfeld am Sonntagabend. Ein 34-Jähriger wollte nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem Auto von einer Landesstraße links auf die B62 abbiegen, wobei er offenbar die Vorfahrt eines anderen Pkw übersah.

Der 34-Jährige erlitt dabei Prellungen, der 58 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. In der Folge fuhr aber ein weiteres Auto in die Unfallstelle: Der 25 Jahre alte Fahrer und drei weitere Insassen, darunter zwei Kinder, erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die B62 wurde für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 50.000 Euro.