Feuerteufel setzt Kinderwagen in Brand

Ein Brandstifter hat im nordhessischen Lohfelden in zwei Häusern Feuer gelegt. In einem Fall fackelte er einen Kinderwagen in einem Hausflur ab. Fünf Menschen wurden verletzt.

Die beiden Brände brachen am Montagabend in zwei nebeneinander liegenden Häusern in Lohfelden (Kassel) aus. Zunächst brannte Papier im Keller eines Mehrfamilienhauses, wenig später loderten Flammen im Flur des Nachbargebäudes.

In dem Flur hatte der Unbekannte einen abgestellen Kinderwagen in Brand gesteckt. Bei diesem Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Drei Kinder im Alter zwischen einem Jahr und zehn Jahren sowie zwei Erwachsene atmeten giftige Rauchgase ein und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wegen der zeitgleichen Brände gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Es werden Zeugen gesucht.

Flüchtlinge im Nachbarhaus unverletzt

In einer der Wohnungen im Nachbarhaus leben einem Polizeisprecher zufolge fünf syrische Flüchtlinge, die nicht verletzt wurden. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass es sich bei den Bränden um eine ausländerfeindlich motivierte Tat handelt. Ausgeschlossen werden könne dies aber auch nicht, weshalb in alle Richtungen ermittelt werde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 15.000 Euro.