Bei Unfällen in Wiesbaden sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Auf der B455 rückten Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen an, um Eingeklemmte zu befreien. In derStadt rammte ein Betrunkener mehrere Autos. An der "Eisernen Hand" prallten zwei Fahrzeuge frontal aufeinander.

Auf der B54 krachte es gegen 7.40 Uhr zwischen Wiesbaden und Taunusstein. Wie ein Polizeisprecher sagte, prallten zwei Autos im Bereich einer Fahrbahnverengung an der sogenannten "Eisernen Hand" frontal aufeinander.

Eine Person wurde schwer verletzt. Die andere, eine 59 Jahre alte Frau, erlitt leichte Verletzungen. Die Straße war wegen der Bergungsarbeiten und der Begutachtung der Unfallstelle durch einen Sachverständigen mehrere Stunden gesperrt. Zur Unfallursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

Feuerwehr befreit eingeklemmte Autoinsassen

Auf der B455 in Wiesbaden war es drei Stunden zuvor zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein 19-Jähriger war auf dem Zubringer zur A66 in Richtung Frankfurt nahezu ungebremst auf das vorausfahrende Auto eines 23-Jährigen aufgefahren.

Bei einem Unfall auf der B455 wurden mehrere Menschen verletzt. Bild © wiesbaden112.de

Durch den Aufprall wurde der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers über die Leitplanke gegen einen Brückenpfeiler geschleudert. Der Mann und seine 18 und 19 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Führerschein des nach Polizeiangaben betrunkenen Fahrers wurde sichergestellt.

Da zwei der Opfer eingeklemmt waren, rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Fahrzeugen an und befreite die Eingeklemmten mit schwerem Gerät. Insgesamt waren 14 Wagen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit 39 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Betrunkener rammt mehrere Autos

Erheblichen Sachschaden verursachte ein betrunkener Autofahrer in den frühen Morgenstunden in Wiesbaden. Laut Polizeibericht prallte der 50-Jährige zunächst gegen eine Ampel, dann fuhr er über eine Grünfläche und rammte drei geparkte Autos.

Schließlich geriet er in den Gegenverkehr, wo er mit dem Auto einer 23-Jährigen zusammenprallte, das gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben wurde. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Bei dem 50-Jährigen wurde ein Blutentnahme angeordnet. Den Schaden gab die Polizei mit 27.000 Euro an.