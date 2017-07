Ein ICE fährt in den Bahnhof Fulda ein.

Ein ICE fährt in den Bahnhof Fulda ein. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Mit Schlägen und Tritten hat sich ein Fahrgast in Fulda gegen den Rauswurf aus einem ICE gewehrt. Alles begann mit einem Joint im Bordbistro.

Die in Fulda in den Zug gestiegenen Beamten trafen den Mann laut Polizei im Bordbistro an, vor ihm habe ein qualmender Joint gelegen. Der Aufforderung der Polizisten, den Zug zu verlassen, kam der 24-Jährige nicht nach.

Als die Polizisten ihn daraufhin aus dem ICE befördern wollten, wehrte er sich mit Schlägen und Tritten und verletzte einen Beamten. Erst mit Verstärkung gelang es den Polizisten, den Mann aus dem Zug und zur Polizeiwache zu bringen.

Zwei Promille

Dort wurde bei dem Bahnfahrer ein Alkoholwert von fast zwei Promille festgestellt. In den Taschen des Mannes fanden die Beamten zudem mehrere Gramm Marihuana.

Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollzugsbeamte und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.