Unter den Opfern in Wiesbaden: Dynamo-Profi Marc Wachs

Unter den Opfern in Wiesbaden: Dynamo-Profi Marc Wachs Bild © Michael Seeboth (hr), picture-alliance/dpa (Archiv)

Fußball-Profi unter Opfern in Wiesbadener Kiosk

Eine Kiosk-Besitzerin ist in Wiesbaden am Dienstagmorgen erschossen worden, ihr Ehemann und ihr Neffe wurden schwer verletzt. Wie am Abend bekannt wurde, handelt es sich bei dem Neffen um einen Fußball-Profi von Dynamo Dresden.

Die erschossene Wiesbadener Kiosk-Besitzerin ist die Tante von Fußball-Profi Marc Wachs vom Zweitligisten Dynamo Dresden, wie am Dienstagabend durch eine Mitteilung des Vereins bekannt wurde. Der 21 Jahre alte Wachs sowie sein Onkel, der 63 Jahre alte Ehemann der Getöteten, wurden während der Gewalttat im Stadtteil Biebrich schwer verletzt.

Außer Lebensgefahr

Wie der Zweitligist mitteilte, war Wachs "mit einer Schusswaffe schwer verletzt worden". Er sei notoperiert worden und befinde sich wie sein Onkel außer Lebensgefahr. "Wir sind geschockt, fassungslos und tief betroffen", sagte Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

Wachs ist in Wiesbaden geboren und kam in dieser Saison zum Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden. Vorher spielte er für die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05.

Schütze weiter auf der Flucht

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen laufe weiter, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwochmorgen mit. Als Hintergrund deutet laut Polizei vieles auf einen Raubüberfall hin. Die Lage sei aber unklar.

Nach bisherigen Ermittlungen habe gegen 8.40 Uhr ein Mann mit einer Schusswaffe den Kiosk betreten und das Feuer eröffnet. Das habe ein Zeuge beobachtet.

Täter-Phantombild veröffentlicht

Zeugen beschrieben den mutmaßlichen Täter als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, 165 bis 175 Zentimeter groß, helle Haut, mit Schnauzbart und dicklicher Statur. Er trage einen dunkelgrünen Parka, eine Mütze und Jeans, sowie einen tief hängenden grünen Rucksack.

So soll der mutmaßliche Schütze aussehen. Bild © Polizei

Die Angaben zu Größe und Alter seien aber aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen nicht gesichert. Die Polizei veröffentlichte ein Phantombild von dem Mann.

Die Polizei bat darum, keine Anhalter mitzunehmen. Hinweise nimmt sie unter dem eigens eingerichteten Hinweistelefon unter 0611/3453 103 entgegen.