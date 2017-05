Fußgänger in Kassel lebensgefährlich verletzt

In Kassel ist ein Fußgänger in der Nacht zum Montag an einer Kreuzung von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Unklar ist, ob der Mann oder der Pkw-Fahrer eine rote Ampel missachtet hat.

Nach Angaben der Polizei wollte der 31 Jahre alte Fußgänger gegen 0.40 Uhr im Stadtteil Bettenhausen an einer Fußgängerampel eine Kreuzung überqueren, als ihn ein Pkw frontal erfasste. Der 31-Jährige zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nach wie vor in einem kritischen Zustand.

Hinweise auf Alkoholeinfluss

Der 20-jährige Fahrer des Wagens war mit zwei 18 und 19 Jahre alten Mitfahrern unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, ist unklar, ob der Autofahrer oder der Fußgänger zuvor eine rote Ampel missachtet hat. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

Zudem stand der Fußgänger möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ordnete deshalb eine Blutprobe an. Am Unfallwagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.