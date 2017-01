Tödlicher Verkehrsunfall in Hofheim: Beim Überqueren einer Straße sind am Mittwochabend zwei Fußgängerinnen von einem Auto erfasst worden - eine der Frauen starb.

Zwei Fußgängerinnen hatten laut Polizei am Mittwochabend in Hofheim die Casteller Straße überquert, als sie von einem Auto erfasst wurden. Eine der beiden Frauen, eine 45 Jahre alte Touristin, kam dabei ums Leben. Die zweite Frau, ebenfalls Touristin, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Wiesbaden gebracht.

Der Fahrer des Autos, laut Polizei ein 45-Jähriger, blieb offenbar unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.