zum Artikel Landkreise schaffen Vorgaben nicht : Rettungswagen kämpfen mit gesetzlicher Hilfsfrist

Ein Rettungswagen soll im Notfall in zehn Minuten am Einsatzort sein. Zumindest in neun von zehn Fällen. Eine hr-Recherche zeigt jedoch: In nur einem Drittel der Landkreise und kreisfreien Städte werden die gesetzlich vorgegebenen Quoten auch tatsächlich eingehalten. [mehr]