Mit 191 Passagieren gestartet, mit 192 gelandet: Auf dem Lufthansa-Flug von Bogota nach Frankfurt ist ein Baby zur Welt gekommen. Die Maschine setzte darauf zu einer unplanmäßigen Zwischenlandung an.

Mutter und Kind seien wohlauf, sagte eine Sprecherin der Lufthansa zu hessenschau.de. "Es ist ein Junge!" Flug LH543 war bei der Geburt auf seinem gut elfstündigen Weg von der kolumbianischen Hauptstadt Bogota nach Frankfurt. An Bord des Flugzeuges waren auch drei Ärzte, die bei der Geburt halfen.

Nach der Geburt legte der Lufthansa-Airbus A340 am Mittwochnachmittag einen Zwischenstopp in Manchester ein, wo Mutter und Kind in ein Krankenhaus gebracht wurden. Anschließend flog die Maschine weiter nach Frankfurt.

Wann Schwangere fliegen dürfen

Die Mutter habe sich noch innerhalb des Zeitraums einer Schwangerschaft bewegt, in der das Fliegen bei Lufthansa nicht eingeschränkt sei, sagte die Sprecherin. Die Nationalität der Mutter wollte die Lufthansa zunächst nicht nennen.

Lufthansa erlaubt Schwangeren bis zu vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin (bis Ende der 36. Woche) das Mitfliegen, wenn die Schwangerschaft unkompliziert verläuft. Ab der 28. Woche rät die Airline aber zu einem ärztlichen Attest. Geburten über den Wolken kommen immer wieder mal vor. So brachte eine 18 Jahre alte Französin im April in einer Maschine der Turkish Airlines ein Mädchen zur Welt.

Welches Recht gilt an Bord?

Bei der Frage, welche Staatsbürgerschaft das Kind erhält, greifen verschiedene Regeln: Fliegt das Flugzeug bei der Geburt über staatliches Hoheitsgebiet, gilt das Recht des überflogenen Staates. Über exterritorialem Gebiet gilt das Recht des Landes, in dem die Maschine registriert ist.

Die Geburt an Bord von LH543 habe sich über dem Atlantik ereignet, sagte die Sprecherin. Wo genau, werde noch nachträglich ermittelt. Man gehe davon aus, dass dann die Koordinaten in die Geburtsurkunde eingetragen würden.

1965 erste Lufthansa-Geburt

In der Geschichte der Lufthansa hat es nach Angaben des Unternehmens bislang etwa zehn Geburten an Bord gegeben. "Das ist schon eine seltene Ausnahme", sagte die Sprecherin. Die erste Geburt an Bord einer Lufthansa-Maschine soll sich am 23. Juli 1965 ereignet haben, das Kind bekam den Namen Barbara Lufthansa Herzog.