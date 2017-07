zum Artikel Warnmeldung im Cockpit : Lufthansa-Maschine bricht Start wegen Triebwerksfehlers ab

Frankfurt: Wegen eines Triebwerksfehlers musste eine Lufthansa-Maschine am Sonntag in Frankfurt ihren Start abbrechen. Die 278 Passagiere konnten wegen des Nachtflugverbots erst am nächsten Tag ihre Reise antreten. [mehr]