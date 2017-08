Schon wieder hat die Polizei die A5 bei Butzbach wegen eines Gefahrgut-Unfalls Richtung Frankfurt gesperrt. Die Beamten warnten Gaffer vor der ausgelaufenen Salzsäure. Nach fünf Stunden gab es Entwarnung.

Der Fahrer des Gefahrguttransports hatte den undichten Salzsäuretank am Mittwochnachmittag kurz hinter einer Baustelle nahe der Ausfahrt Butzbach (Wetterau) bemerkt, wie die Polizei erklärte. Offenbar hatte es zuvor einen Knall gegeben. Es seien einige Liter der Säure auf die Straße gelangt, die der Fahrer sofort abgestreut habe, berichteten die Beamten.

Für Reinigungs- und Bergungsarbeiten war die A5 Richtung Frankfurt rund fünf Stunden bis etwa 20 Uhr gesperrt. Dann war der 25.000 Liter fassende Tankwagen provisorisch abgedichtet und konnte in ein nahes Industriegebiet gefahren werden, wo die Ladung in ein anderes Fahrzeug umgepumpt wurde.

Während der Arbeiten an der Unfallstelle hatte ein Polizist Salzsäuredämpfe eingeatmet und kam mit Halsschmerzen in eine Klinik. Die Polizei rief Autofahrer dazu auf, den Bereich zu meiden, zudem kritisierte sie Gaffer auf der Gegenfahrbahn. Es herrsche eine "erhebliche Gesundheitsgefährdung an der Unglückkstelle", sagte ein Sprecher der Polizei. Schaulustige hätten ihre Gesundheit riskiert.

Unfall mit Beizmittel am Tag zuvor

Erst am Dienstagnachmittag war die A5 nahe dem Gambacher Kreuz nach einem Gefahrgut-Unfall wieder für den Verkehr freigegeben worden. Zuvor waren am frühen Dienstagmorgen zwei Lastwagen kollidiert, von denen einer Beizmittel für Getreide geladen hatte. Ein Lkw war auf den anderen aufgefahren, als vor der Baustelle das Tempo reduziert werden musste.

Polizei Mittelhessen @Polizei_MH ⚠️⚠️⚠️ Achtung: Rettungsgasse bilden! ⚠️⚠️⚠️ Gaffer auf der Gegenfahrbahn können WIR nicht gebrauchen. Sie gefährden sich und andere⚠️⚠️⚠️

Auch zuvor hatte es auf der A5 zuletzt mehrere Unfälle rund um das Gambacher Kreuz gegeben. So waren an der Baustelle zwischen dem Kreuz und Butzbach am Montag 15 Autos beschädigt worden, als sie über einen eingebrochenen Gullideckel gefahren waren.

Sendung: hr-iNFO, 02.08.2017, 17.00 Uhr