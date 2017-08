Einsatzkräfte am Unfallort

Einsatzkräfte am Unfallort Bild © HessennewsTV

Auf der A7 sind ein Lastwagen und ein Gefahrguttransport ineinander gefahren. Zwischen Kassel-Nord und Lutterberg laufen die Rettungs- und Bergungsarbeiten. Die Polizei hat wichtige Bitten an die Autofahrer.

Bei dem Unfall auf der A7 in Richtung Norden zwischen Kassel-Nord und Lutterberg ist nach ersten Angaben ein Lastwagen auf einen Gefahrenguttransport aufgefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochnachmittag erklärte. Die Autobahn ist seit 16 Uhr in Richtung Norden wegen Bergungsarbeiten gesperrt.

Die Bildung einer Rettungsgasse hat in diesem Fall gut funktioniert. Bild © hr

Der Fahrer des auffahrenden Lkw wurde per Rettungshubschrauber in ein Kassler Krankenhaus geflogen. Er ist offenbar schwer verletzt, näher Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen laut Polizei noch nicht vor. Auch der Fahrer des Gefahrenguttransports wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Feuerwehr prüft Gefahrengut

Bei der Ladung des Gefahrguttransports handelt es sich laut Polizei um Filterstaub, von dem kleine Mengen auf die Fahrbahn geraten seien. Die Feuerwehr prüfe derzeit, ob Gefahr für Rettungskräfte und Verkehrsteilnehmer besteht. Eventuell müsse die Autobahn sogar voll gesperrt werden.

Die Autofahrer wurden aufgefordert, eine Rettungsgasse zu bilden. Da zudem Diesel ausgelaufen sei, sollten sie zudem keine brennenden Gegenstände aus dem Fahrzeug werfen.

Sendung: hr1, 9.8.2017, 17.00 Uhr