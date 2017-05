Die A5 ist am Mittwoch nach zwei Unfällen bei Alsfeld gesperrt worden. Auslöser waren am frühen Morgen ein Falschfahrer und eine Horde Wildschweine.

Zwei Schwerverletzte gab es am Mittwoch auf der A5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck (Hersfeld-Rotenburg) und Alsfeld-Ost (Vogelsberg). Dort prallte gegen 4.40 Uhr ein 79 Jahre alter Geisterfahrer in einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei berichtete. Beide Fahrer wurden eingeklemmt und mussten aus ihren demolierten Autos befreit werden.

Der Unfallverursacher, der in Fahrtrichtung Süden auf die Autobahn und dann nach Norden gefahren war, sei in einem kritischen Zustand. Wie schwer der zweite Fahrer verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Die A5 wurde auf dem betroffenen Streckenabschnitt zunächst in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, es bildete sich ein Stau. Im Laufe des Morgens wurde die Fahrbahn zunächst in nördlicher Richtung und später auch in Richtung Frankfurt wieder freigegeben.

In unmittelbarer Nähe hatte es rund zwei Stunden zuvor bereits einen anderen Unfall gegeben: Zwischen Homberg (Ohm) und Alsfeld-West überquerte laut Polizei eine Wildschwein-Rotte die Autobahn. Beim Versuch auszuweichen kippte ein Lkw-Fahrer mit seinem Anhänger um. Der Mann blieb unverletzt. Im Berufsverkehr war nur der rechte Fahrstreifen frei.

Sendung: hr-iNFO, 10.5.2017, 6.00 Uhr