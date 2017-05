Ein 79-Jähriger fährt in falscher Richtung auf die A5 auf und verursacht einen folgenschweren Unfall. Im Stau wird weder Erste Hilfe geleistet noch eine Rettungsgasse gebildet.

Ein 79 Jahre alter Geisterfahrer ist am Mittwochmorgen auf der Autobahn 5 nahe dem Hattenbacher Dreieck mit seinem Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenprall eingeklemmt und mussten aus ihren demolierten Autos befreit werden, wie ein Polizeisprecher in Fulda sagte.

Weil die Verkehrsteilnehmer im Stau keine Rettungsgasse bildeten, mussten die Verletzten den Angaben zufolge länger als nötig auf Hilfe warten. Mit Martinshorn und Blaulicht kämpften sich die Retter teilweise im Schneckentempo zur Unfallstelle vor. "Es war wirklich belastend für die Unfallopfer, sie warteten eingeklemmt auf Hilfe", sagte ein Polizeisprecher am Unfallort. Zudem hätten gleich mehrere andere Fahrer keine Erste Hilfe geleistet.

Rettung erschwert

Der Unfallverursacher, der in Fahrtrichtung Süden auf die Autobahn und dann nach Norden gefahren war, wurde ebenso wie der zweite Fahrer schwer verletzt. Für die Rettung der Eingeklemmten musste die Feuerwehr hydraulische Rettungsgeräte einsetzen. Wie Kirchheims Gemeindebrandinspektor Thomas Schneemilch schilderte, konnte der Unfallverursacher relativ schnell aus seinem Fahrzeug befreit werden. Dagegen gestaltete sich die Rettung des Unfallopfers im zweiten Auto sehr schwierig und dauerte über eine Stunde.

Die A5 war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt für mehrere Stunden voll gesperrt. In nördlicher Fahrtrichtung hatte sich zudem rund zwei Stunden zuvor ein Unfall mit einem Lastwagen ereignet. Der Anhänger des mit Lacken beladenen Fahrzeugs war umgekippt, als er versuchte, einer Wildschwein-Rotte auszuweichen. Im Berufsverkehr war nur der rechte Fahrstreifen frei.