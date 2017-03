Das Brückengeländer hat ein Loch in die Windschutzscheibe des Unfallautos geschlagen.

Unfall in Volkmarsen

Ein 31-Jähriger ist mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in ein Brückengeländer gekracht. Ein Metallteil durchbrach die Windschutzscheibe -und verfehlte den Fahrer nur knapp.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 22 Uhr am Ortseingang von Volkmarsen-Külte (Waldeck-Frankenberg). Kurz hinter dem Ortsschild habe der 31-Jährige mit seinem Wagen stark abgebremst, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto rutschte einige Meter, kam nach rechts von der Straße ab und prallte in das Geländer einer Brücke.

Der junge Mann aus Volkmarsen hatte Glück im Unglück: Eine Stange des Geländers durchschlug die Windschutzscheibe seines Autos und verfehlte den 31-Jährigen knapp. Der Fahrer wurde schwer verletzt und von den Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Unfallhergang konnte er bislang keine Angaben machen.

Im Einsatz waren Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr. Letztere sicherten die Unfallstelle ab und halfen bei der Bergung des Autowracks. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 4.000 Euro geschätzt.