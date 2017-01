Unbekannte haben in Mörfelden einen Geldautomaten gesprengt. Beute machten sie allerdings nicht.

Kurz vor 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag weckte ein lauter Knall Anwohner in der Gegend rund um die Industriestraße in Mörfelden (Groß-Gerau). Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie einen völlig zertrümmerten Geldautomaten vor. Auch die Kabine, in der der Automat stand, wurde erheblich ramponiert.

Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 100.000 Euro. Einnahmen brachte das den Tätern nach Angaben eines Polizeisprecher nicht: An das Bargeld im Automaten seien sie nicht gelangt.