Einsatzkräfte an der Bankfiliale in Raunheim Bild © einsatzreport-suedhessen.de

Unbekannte haben in der Nacht in Raunheim zum Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion löste ein Feuer in dem Wohn- und Geschäftshaus aus.

Gegen 3.45 Uhr gingen in der Nacht zum Freitag bei Polizei und Feuerwehr in Raunheim (Groß-Gerau) gleich mehrere Notrufe ein: In einem Wohn- und Geschäftshaus habe es eine Explosion gegeben. Die Ursache wurde schnell ermittelt: Unbekannte hatten in der Bankfiliale im Erdgeschoß einen Geldautomaten gesprengt, wie die Polizei am Morgen berichtete.

Die Feuerwehr räumte das Haus, in dem sich zum Zeitpunkt der Explosion sieben Menschen befanden. Alle blieben unverletzt. Das Feuer im Vorraum der Bank wurde gelöscht. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Unklar ist auch noch, ob die Täter an Geld aus dem Automaten kamen. Eine Fahndung nach ihnen blieb bislang ohne Erfolg.

Sendung: hr3, 05.05.2017, 7.00 Uhr