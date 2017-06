Ermittler bei der Spurensuche am gesprengten Bankautomaten

Ermittler bei der Spurensuche am gesprengten Bankautomaten Bild © Michael Seeboth (hr)

Explosion in Rodgau

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in Rodgau gesprengt. Dabei wurde das Bankgebäude massiv beschädigt.

In Rodgau-Nieder-Roden (Offenbach) haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Dabei wurde das Gebäude massiv beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich sei das Foyer der Bank sogar einsturzgefährdet.

Der Automat wurde nach ersten Erkenntnissen mit Gas gesprengt. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch nicht klar. Der Automat wurde durch die Explosion vollständig in Stücke gerissen. Die Filiale bleibt gesperrt, bis ein Statiker das Gebäude für die Spurensicherung freigibt.