Auch ein Auto ging bei der Sprengung eines Geldautomaten in Rosbach in Flammen auf. Bild © Wiesbaden112.de

Unbekannte haben in einer Bank in Rosbach einen Geldautomaten gesprengt. Als die Polizei eintraf, flatterten Scheine herum.

Die Explosion hatte die Anwohner der Bank in Rosbach (Wetterau) in der Nacht zum Donnerstag um kurz vor zwei Uhr aus dem Schlaf gerissen. In der Bank brach ein Feuer aus, auch ein Auto vor der Filiale ging in Flammen auf, wie die Polizei berichtete. Beim Eintreffen der Beamten flatterten auch Geldscheine vor der Bank umher. Verletzt wurde niemand.

Die Brände waren am Morgen gelöscht. Das Bankgebäude könne vermutlich weiter genutzt werden, die Statik werde aber überprüft, erklärte die Polizei. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler noch nicht. Auch die Höhe der möglichen Beute und des Sachschadens waren unklar.

Immer wieder werden Geldautomaten gesprengt, zuletzt etwa in Hattersheim, Weiterstadt oder Langenselbold.

Sendung: hr3, 06.04.2017, 07.15 Uhr