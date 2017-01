Die Sparkasse in Schaafheim hatte in der Nacht zum Freitag ungebetenen Besuch.

Der Knall einer Explosion hat Anwohner im südhessischen Schaafheim in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte hatten den Geldautomaten einer Bank gesprengt. Der Schaden ist hoch - das Geld erwischten die Täter nicht.

Gegen 3.15 Uhr am frühen Freitagmorgen schreckten einige Bewohner in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) aus dem Schlaf. Unbekannte hatten im Vorraum einer Bank einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Dabei richteten sie zwar enormen Schaden an, es gelang ihnen aber nicht, an das Geld zu gelangen.

Durch die Explosion wurde der gesamte Vorraum der Bank nahezu zerstört, teilte die Polizei mit. Auch weitere Gebäudeteile seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Die Täter flüchteten ohne Beute, denn die Geldkassette in dem gesprengten Automaten hielt der Wucht stand. Für ihre Flucht könnten die Unbekannten nach ersten Ermittlungen einen weißen Kombi genutzt haben.