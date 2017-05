Geldautomat in Wiesbaden gesprengt

Die Explosion war so stark, dass die Polizei den Tatort zunächst nicht begehen konnte: In Wiesbaden haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Ob sie damit Erfolg hatten, ist fraglich.

Der oder die Unbekannten sprengten in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten der Volksbank im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim. Das Gebäude, in dem die Filiale der Bank untergebracht ist, wurde durch die Explosion um kurz nach 2 Uhr schwer beschädigt. Deshalb konnte die Spurensicherung der Polizei den Tatort zunächst nicht genauer untersuchen.

Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Zur Höhe des Sachschadens konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Auch ist unklar, ob die Täter an Bargeld kamen. Die Polizei fahndet nach den Unbekannten.

Immer wieder versuchen Diebe, auf diese rabiate Weise an Bargeld zu kommen. Erst vor anderthalb Wochen hatten Unbekannte in Raunheim (Groß-Gerau) mehrere Geldautomaten gesprengt und damit einen enormen Sachschaden in einem Wohn- und Geschäftshaus angerichtet.

Sendung: hr3-Nachrichten, 17.5.2017, 6.30 Uhr