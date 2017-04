In den April geschickt

Ach, was haben wir gelacht. Giraffen halten den Betrieb am Flughafen Frankfurt auf, die Polizei in Westhessen stattet ihre Vierbeiner mit Blaulicht aus und der RMV testet den Einsatz von Schlafwagen, um Verspätungen erträglicher zu gestalten. Hier eine Sammlung der nettesten Aprilscherze.

Tierisch ging es zu in den Scherzen, mit denen Bundespolizei und die Beamten vom Präsidium Westhessen ihre Twitter-Follower und Facebook-Freunde in den April schicken wollten.

"Giraffen am Vorfeld des Airport Frankfurt ausgebüxt. Einsatzkräfte vor Ort", hieß es inklusive vermeintlichem Beweisfoto mit Giraffen im Godzilla-Format.

Das Pilotprojekt "Blaulicht für Diensthunde" stellte die Polizei Westhessen vor und beruhigte zugleich alle Tierschützer. Die Hunde machten "bislang allesamt einen zufriedenen Eindruck". In einer nächsten Ausbaustufe sollen übrigens auch die Mützen der Streifenbeamten mit Blaulicht ausgestattet werden.

Tierisch hoch hinaus ging es in der FAZ, die exklusiv über die Pläne des Frankfurter Zoos berichtet, im Osthafen einen "Turm der Tiere" zu planen. Einen vertikalen Zoo also, dessen Baukosten 333 Millionen Euro betragen sollen. Spektakulär sind die Entwürfe des Architekturbüros KSP Jürgen Engel, die Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zum Statement "Hamburg hat die Elbphilharmonie, Frankfurt wird den Main-Zoo haben" bewegten.

S8 und S9 mit Schlafwagenabteilen

Der RMV nimmt sich selbst auf die Schippe und verkündet die Einführung von Schlafwagen in der Hauptverkehrszeit. Auf den S-Bahnlinien S8 und S9 sollen probeweise Waggons mit Schlafabteilen verkehren, um Verspätungen "erträglicher zu gestalten". Man wolle damit auf die hohe Anzahl an Störungen reagieren.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht das Angebot als echten Gewinn. "Statt morgens in der überfüllten und verspäteten S-Bahn zu stehen, kann man jetzt ganz bequem schon am Vorabend losfahren und morgens ausgeruht auf der Arbeit ankommen."

Von den Thesen an den Tresen

Über einen historischen Sensationsfund berichtet die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Forscher sollen ein bislang unbekanntes Manuskript entziffert haben das beweist, dass der Reformator Martin Luther der Urheber des deutschen Reinheitsgebots für Bier ist. "Hopfen und Malz, Gott erhalt's" soll da in einer Luther-Schrift aus dem Jahr 1516 zu lesen sein.

Außerdem seien Bierrückstände auf den Schriften entdeckt worden, was darauf hindeute, dass Luther auch bei der Arbeit kräftig gebechert haben muss. Beim Bibelübersetzen beschwipst und nach dem Thesenanschlag gleich weiter an den Tresen der nächsten Kneipe, so die Schlussfolgerungen der EKHN zu Luther und seinem Verhältnis zur Braukunst.

Na, und ob an dieser Geschichte der Linksfraktion wohl was dran ist? "Nicht ohne mein blaues Hemd", könnte eines der Lebensmottos des langjährigen Vorsitzenden der Hessen-Linken, Willi van Ooyen, lauten. Der legt Mitte April sein Mandat nieder und eines seiner typischen blauen Hemden soll künftig im Haus der Geschichte zu sehen sein. Dort soll die Klamotte die Sammlung zur Zeitgeschichte hessischer Landespolitik erweitern.

Das Offenbacher Fernbusunternehmen DeinBus kündigte für den 1. April eine tierische Neuerung an. In sämtlichen Bussen sollen künftig Babykatzen zum Kuscheln mitfahren. Die Reisezeit solle damit angenehmer gestaltet werden. "Im schnellen und umkämpften Fernbusmarkt müssen wir uns immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um unsere Fahrgäste zu begeistern", erklärte Cat Executive Officer (CEO) Alexander Kuhr.

