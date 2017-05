In Bayern gemopst, in Hessen entsorgt: Das gestohlene Auto eines Unfall-Ersthelfers ist nach zwei Tagen in Frankfurt entdeckt worden. Der Dieb war dort auf ein anderes Transportmittel umgestiegen.

Da hatte die Polizei den richtigen Riecher. Nachdem einem Ersthelfer das Auto von einem Unfallfahrer in Unterfranken gestohlen worden war, konzentrierten sich die Beamten bei der Suche nach dem Pkw auf Frankfurt. Dort wurde der Wagen zwei Tage nach dem Vorfall auch entdeckt – zwar eher zufällig, aber das dürfte dem 38 Jahre alten Diebstahl-Opfer herzlich egal sein.

Ein Frankfurter Familienvater entdeckte das Auto nach einem Bericht des Bayrischen Rundfunks am Mittwochmorgen im Stadtteil Sachsenhausen, als er gerade sein Kind zur Schule bringen wollte. Er hatte im Radio von dem ungewöhnlichen Diebstahl gehört, der sich am Montag im unterfränkischen Karsbach (Main-Spessart-Kreis) abgespielt hatte.

Karsbach -> Frankfurt -> Würzburg

Dort war ein Mann mit seinem Auto von einer Bundesstraße abgekommen. Weil der 43-Jährige offenbar stark nach Alkohol roch, rief der Helfer die Polizei. Der Unfallfahrer nutzte die Zeit, um in den mit laufendem Motor abgestellten Kleinwagen zu steigen und davonzubrausen.

Einen Tag später stellte sich der 43-Jährige auf einer Polizeiwache in Würzburg. Bei sich hatte er zwar Geldbeutel und Autoschlüssel des Bestohlenen, berief sich bei der Frage nach dem Verbleib des Autos aber auf Erinnerungslücken. Er sei wohl in Frankfurt in eine S-Bahn gestiegen und später mit dem Zug nach Würzburg gefahren, gab der 43-Jährige an. Die Polizei ermittelt gegen den Mann aus dem Raum Bad Kissingen wegen Diebstahls und Unfallflucht.