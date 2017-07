Die Leichen der beiden nordhessischen Hubschrauber-Piloten, die bei einem Absturz in Mali ums Leben gekommen sind, werden am Samstag nach Deutschland gebracht. In ihrer Heimatkaserne in Fritzlar ist ein Trauerakt geplant.

Nach dem Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers am Mittwoch in Mali werden die zwei getöteten Soldaten am Samstag nach Deutschland gebracht. Die Leichen der in Fritzlar (Schwalm-Eder) stationierten Männer werden am Samstagabend auf dem Militärflughafen Köln erwartet, sagte eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr am Freitag.

Unklar ist, wann die toten Soldaten im Anschluss in ihre Heimat überführt werden. Die Bundeswehr-Sprecherin machte dazu gegenüber hessenschau.de keine Angaben. Später soll es in der Georg-Friedrich-Kaserne in Fritzlar einen Trauerakt geben. Einen Termin gibt es laut Bundeswehr-Sprecherin noch nicht.

Absturz-Ursache wird untersucht

Die Ursache für den Hubschrauber-Absturz im Rahmen der UN-Friedensmission in Mali war auch am Freitag noch unklar. Ein Expertenteam der Bundeswehr befindet sich derzeit zur Ursachenforschung in Mali .

Auch in der Landespolitik und in Fritzlar wurde um die toten Soldaten getrauert. Der Kommandeur des Kampfhubschrauberregiments sprach von schweren Stunden im gesamten Regiment. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel und andere Landespolitiker äußerten ihre Anteilnahme.