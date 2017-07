Über Teile von Hessen ist am Abend ein Unwetter gezogen. Der Frankfurter Flughafen stellte die Vorfeldabfertigung vorübergehend ein. Bei Limburg blockierten umgestürzte Bäume einige Bahnstrecken.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstagnachmittag und Abend für weite Teile von Süd- und Mittelhessen sowie das Rhein-Main-Gebiet Unwetterwarnungen herausgegeben. Oftmals ging starker Regen nieder, dazu kamen Hagel und Gewitter.

Der Frankfurter Flughafen sperrte sein Vorfelds erstmals gegen 17.15 Uhr für etwa 20 Minuten. Ein zweites Mal wurde das Vorfeld wegen der Gefahr von Blitzeinschlägen um 18.17 Uhr gesperrt, wie ein Sprecher zu hessenschau.de sagte.

Ankommende Passagiere müssen sitzenbleiben

Ankommende Flieger dürfen dann zwar noch landen. Ebenso dürfen Maschinen, die die Türen bereits geschlossen haben, starten. Es darf sich bei Gewitter aber niemand mehr im Freien aufhalten, weshalb die Vorfeldabfertigung eingestellt wird.

Für Passagiere in ankommenden Maschinen bedeutet dies, dass sie sitzenbleiben müssen, bis das Vorfeld wieder freigegeben ist. In der Vergangenheit waren Mitarbeiter auf dem Vorfeld durch Blitzschlag schwer verletzt worden. So shclug im Juni 2016 ein Blitz in das Headset eines Vorfeld-Arbeiters ein.

Dem Sprecher zufolge ist es bislang durch die vorübergehende Sperrung noch nicht zu Flugausfällen gekommen. Der Betriebsablauf werde aber verzögert, auch, weil europaweit verschiedene Lufträume reguliert werden müssten. Reisende müssen deshalb im weiteren Laufe des Abends mit Verspätungen rechnen.

Bäume blockieren Bahngleise, Blitz setzt Haus in Brand

Im Raum Limburg stürzten mehrere Bäume auf Bahngleise und machten die regionalen Strecken zwischen Limburg und Gießen sowie zwischen Limburg und Frankfurt vorübergehend unpassierbar, wie die Rettungsleitstelle berichtete. Auf der Bahnstrecke zwischen Limburg-Eschhofen und Brechen-Niederbrechen saßen Reisende in einem Zug fest, nachdem der Triebabnehmer sich in einer Baumkrone festgefahren hatte.

Im Hünfelder Stadtteil Kirberg wurde ein Haus durch Blitzschlag in Brand gesetzt. Verletzte gab es dort ersten Erkenntnissen zufolge nicht.