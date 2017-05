Autos pflügen in Büttelborn durch eine geflutete Straße.

Autos pflügen in Büttelborn durch eine geflutete Straße. Bild © Einsatzreport-Südhessen

Wassermassen und Hagelkörner: Über Hessen zog am Dienstag eine Unwetterfront. Ein Gewitter stoppte am Frankfurter Flughafen für eine Stunde die Abfertigung.

Im südhessischen Büttelborn (Groß-Gerau) pflügten am Nachmittag Autos durch die Wassermassen auf den Straßen - größere Schäden gab es aber nicht. Auch über andere Teile Hessens erstreckte sich die kurze, aber heftige Unwetterfront.

Für etwa 15 Minuten zog das Gewitter über das Rhein-Main-Gebiet, örtlich hagelte es - aber ebenfalls ohne schwere Schäden. Weiterhin bestehen im gesamten Land Vorwarnungen vor möglichen Unwettern.

Flughafen stoppt Abfertigung

Wegen eines Gewitters über dem Frankfurter Flughafen hat der Betreiber Fraport am Dienstagmittag die Flugzeugabfertigung für etwa eine Stunde gestoppt. Dadurch kam es zu Verzögerungen, vereinzelt auch zu Ausfällen von Flügen, sagte ein Sprecher hessenschau.de. Flugzeuge seien weder be- noch entladen worden, um die Mitarbeiter auf dem Flugfeld vor Blitzeinschlägen zu schützen.

Nach einer Stunde Pause lief der Flugverkehr gegen 15 Uhr wieder an. Fraport wies darauf hin, dass Passagiere sich weiterhin bei ihren Fluganbietern über den Status ihrer Reise informieren sollen.

Einige Einsätze gab es für die Feuerwehr in Frankfurt. Einer davon im Westend: Eine Gondel mit Fensterputzern war während des Unwetters im 24. Stock eines Hochhauses im Westend hängen geblieben.

Fensterputzer-Gondel im 24. Stock steckengeblieben

Die Höhenrettung der Feuerwehr kam zum Einsatz und musste die Fensterputzer abseilen. Verletzt wurde niemand. Ob die Gondel wegen des Unwetters ausgefallen war, konnte die Feuerwehr nicht sagen.

In Wiesbaden kamen durch den Starkregen einige Gullideckel hoch, Wasser strömte auf die Straßen. In Wiesbaden-Schierstein blieben zwei Autos in einer Unterführung stecken, die Feuerwehr kam den Fahrern zur Hilfe. Verletzte gab es nicht.

Es habe aber keine schlimmeren Schäden gegeben, hieß es bei der Polizei. Auf der A66 bei Wiesbaden staute sich Regenwasser auf der Fahrbahn, die Autofahrer konnten laut Polizei aber weiter fahren.

Starkregen und Hagel

Auch in Nordhessen dauerte das Unwetter nur eine Viertelstunde. Laut Polizei gab es Starkregen und sehr viel Hagel, aber keine größeren Schäden. Kurz nach 14 Uhr sei die Unwetterfront abgezogen und "der blaue Himmel nahte wieder", wie ein Sprecher berichtete.

Grund für die lokalen Unwetter ist die schwül-warme Luft, die viel Feuchtigkeit transportiert. Wo diese Luftmassen auf einströmende kühlere Meeresluft treffen, könne es zu "heftigen Ereignissen" kommen, warnt hr-Wetterexperte Mark Eisenmann.