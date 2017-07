Mit hohem Tempo ist ein Unwetter am Mittwochabend vom Westerwald zum Odenwald gezogen. Im Rhein-Main-Gebiet fielen in kurzer Zeit große Regenmengen - und es gab ein ungewöhnliches Wetterphänomen.

Ein spektakuläres Wetterphänomen war am Mittwochabend im Rhein-Main-Gebiet zu sehen: Eine sogenannte Böenwalze schob sich über Frankfurt. Diese eindrucksvolle Wolkenfront entsteht, wenn warme Luft hochgewirbelt wird und sich kältere Luft drunter schiebt. Und wenn, wie am Mittwoch, auch noch Gewitter mit im Spiel sind, erklärt hr-Meteorologe Rainer Behrendt.

Das Unwetter zog vom Westerwald her mit hoher Geschwindigkeit über das Rhein-Main-Gebiet in Richtung Südosten. Knapp eineinhalb Stunden später war es schon über dem Odenwald und fegte weiter in Richtung Baden-Württemberg. Die Kaltfront kam von einem Tief, das gleichzeitig über Norddeutschland zog, so Behrendt.

Bis zu 16 Liter Regen

Außer heftigen Regenfällen scheint das Gewitter aber zunächst keine größeren Auswirkungen gehabt zu haben. Zumindest in Frankfurt hatte die Feuerwehr keine diesbezüglichen Einsätze - obwohl auf Twitter ein Video auftauchte, das heftige Wassermassen zeigt, die im Frankfurter Hauptbahnhof aus geöffneten Kanaldeckeln hervorsprudeln. Die größten Niederschlagsmengen wurden in Mühlheim (Offenbach) mit 16 Litern und in Rödermark (ebenfalls Offenbach) mit 13 Litern pro Stunde gemessen.

Auf dem Frankfurter Flughafen gab es trotz des kurzzeitig starken Regens nur geringe Beeinträchtigungen. Die Maschinen konnten nach Zeitplan starten und landen, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport mitteilte. Lediglich die Abfertigung musste für zehn Minuten unterbrochen werden, weil in der Nähe des Rollfeldes zwei Blitze sichtbar gewesen seien. Die Deutsche Bahn berichtete von einigen wetterbedingten Verzögerungen im Raum Frankfurt, Ausfälle habe es aber nicht gegeben.

Am Wochenende wird's wieder Sommer

"Das Schlimmste dürfte damit durch sein", sagt hr-Meteorologe Behrendt. Insgesamt solle das Wetter in den kommenden Tagen besser werden - zwar immer noch mit Schauern, "aber so viel Schwung wie heute wird es nicht mehr geben". Im Gegenteil: Am Wochenende werde es sonnig, in Südhessen seien am Sonntag sogar Temperaturen um die 30 Grad drin.