Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Rand der Gießener Innenstadt ist der 50-Kilo-Sprengkörper am Abend erfolgreich entschärft worden. Das Areal wurde zuvor weiträumig abgesperrt.

Die Entschärfung verlief planmäßig: Gegen 18.45 Uhr am Montagabend war die US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg von Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht. Dabei wurde nach Polizeiangaben der Zünder der Bombe gesprengt. Ein hörbarer Knall begleitete den routinemäßigen Einsatz.

Arbeiter hatten den Sprengkörper am Vormittag auf einer Baustelle am Ende der Wilhelmstraße/Ecke Ohlebergsweg in einem Industriegebiet am Rand der Gießener Innenstadt zutage gefördert und die Polizei informiert.

Einsatzbereich evakuiert

Die Bombe war nach Auskunft der Beamten 50 Kilogramm schwer, also eher ein kleineres Kaliber. Für die Entschärfung war seit dem Nachmittag der betroffene Bereich in einem Radius von rund 500 Metern evakuiert worden. Firmengebäude und Wohnhäuser mussten geräumt werden, rund 1.100 Personen waren betroffen.

Während der Entschärfung musste auch eine angrenzende Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt werden. Rund um den Einsatzort kam es zudem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das gesperrte Areal unmittelbar nach der Entschärfung wieder freigegeben.