Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Rand der Gießener Innenstadt wird das Areal derzeit weiträumig abgesperrt. Die Entschärfung ist für den frühen Abend geplant. Experten rechnen mit einem lauten Knall.

Die US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist auf einer Baustelle am Ende der Wilhelmstraße/Ecke Ohlebergsweg in einem Industriegebiet am Rand der Gießener Innenstadt zutage gefördert worden. Bauarbeiter informierten am Montagvormittag die Polizei über ihren Fund. Daraufhin eilten Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes dorthin.

Entschärfung gegen 18 Uhr geplant

Weitere Informationen Info-Hotline Die Stadt Gießen hat eine Info-Hotline zur Bombenentschärfung eingerichtet: 0641 306-1111 Ende der weiteren Informationen

Die Bombe ist nach Auskunft der Polizei 50 Kilogramm schwer, also eher ein kleineres Kaliber. Die Entschärfung des Sprengkörpers, der vermutlich noch über einen Zünder verfüge, wird seit dem Nachmittag vorbereitet. Der betroffene Bereich wird dazu in einem Radius von rund 500 Metern evakuiert. Firmengebäude und Wohnhäuser müssen geräumt werden, rund 1.100 Personen sind betroffen. Im Gemeindesaal der Petruskirche wurde eine Notunterkunft eingerichtet, Kinder einer nahegelegenen Kita kamen direkt im Polizeipräsidium unter.

Sobald die Evakuierung abgeschlossen sei, könne die Bombe entschärft werden, teilten die Einsatzkräfte mit. Dies soll gegen 18 Uhr der Fall sein. Während dieser Zeit müsse auch eine angrenzende Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt werden. Im Bereich Schiffenberger Weg, Leihgesterner Weg und Aulweg kommt es zudem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Experten rechnen bei der Entschärfung mit einem hörbaren Knall. Das bedeute nicht, dass die Bombe explodiert sei, warnte die Stadt.