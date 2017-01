Gießener Restaurant in Flammen aufgegangen

Eine Gaststätte in Gießen ist am Samstag in Flammen aufgegangen. Bei dem Feuer wurden drei Menschen leicht verletzt. Der Schaden liegt im hohen, sechsstelligen Bereich.

Ein Restaurant im Gießener Uferweg stand am Samstag in Flammen. Das Gebäude am Ufer der Lahn war nach Angaben eines Polizei-Sprechers nicht mehr zu retten: "Es brennt komplett ab." Das Feuer sei gegen 16 Uhr ausgebrochen. Details zur Ursache stehen noch nicht fest.

Drei Menschen durch Rauch verletzt

Laut Feuerwehr wurden wegen des Brandes neun Menschen vom Rettungsdienst behandelt. Drei hatten Rauch eingeatmet und wurden zunächst in Krankenhäuser gebracht.

Die Gaststätte war nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Feuers geschlossen. Bei den drei Leichtverletzten im Alter zwischen 19 und 57 Jahren handele es sich um Mitarbeiter des Restaurants. Alle Menschen hätten das Gebäude noch rechtzeitig selbst verlassen konnten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Bild © Jörg Fritsch

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort, die Polizei sicherte den Brandort ab. Die Feuerwehr beschrieb die Löscharbeiten bedingt durch die Kälte als extrem belastend. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 750.000 Euro aus.

Fünf Brände in Nacht der Nacht auf Samstag

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte es in Hessen fünf Brände gegeben. Vier Menschen wurden verletzt, eine 78-Jährige schwer.