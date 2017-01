In der Wetterau hat extreme Eisglätte am Montagmorgen für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Die Polizei musste zu unzähligen Unfällen ausrücken. An einigen Stellen krachte es in Serie.

Eine Polizeisprecherin hatte die Situation am Montagmorgen als "außergewöhnlich und ziemlich katastrophal" bezeichnet. Besonders schlimm war die Lage im Ostkreis rund um Büdingen (Wetterau). Eine Mischung aus Schnee und Regen sei am Sonntagabend auf gefrorenen Boden getroffen. Die Folge: "Die Straßen sind hier überall spiegelglatt", erklärte die Polizeisprecherin.

Polizei Mittelhessen @Polizei_MH Wer im #Wetteraukreis unterwegs ist: Ein Unfall im Ostkreis rund um #Büdingen folgt dem nächsten.⚠️ Bitte ganz ganz vorsichtig fahren!

Im Berufsverkehr krachte es daher im Minutentakt. Fahrzeuge gerieten in den Gegenverkehr, rutschten in Gräben oder rammten Verkehrsinseln und Straßenlaternen. "Die Einzelunfälle können wir im Moment gar nicht alle zählen." Zum Glück seien nur einige Menschen leicht verletzt worden. Sonst blieb es bei Blechschäden.

Gegen Mittag hatte sich die Lage beruhigt. In einer ersten Bilanz zählte die Polizei mindestens 20 Unfälle in und um Büdingen. Alleine in Orleshausen, einem Stadtteil von Büdingen, kam es zu sieben Karambolagen.

Bundesstraße drei Stunden gesperrt

Die Bundesstraße 275 musste zwischen Hirzenhain und Ortenberg-Lißberg für drei Stunden gesperrt werden, nachdem sich drei Unfälle ereignet hatten und ein Lastwagen auf der glatten Fahrbahn nicht mehr weiter kam.

Auf der Landstraße zwischen Altenstadt-Enzheim und Glauburg-Glauberg krachte es auf wenigen Metern ebenfalls drei Mal. Ein Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Wagen. Dabei wurden die beiden 45 und 27 Jahre alten Fahrer leicht verletzt.

Die tatsächliche Unfallzahl dürfte noch deutlich höher liegen. Viele kleinere Zusammenstöße seien von den Unfallgegnern ohne Hilfe der Beamten geregelt worden, erklärte die Polizeisprecherin.