Große Freude im Frankfurter Zoo: Gorilla-Weibchen Dian und ihre kleine Tochter konnten am Mittwoch zu ihrer Gruppe zurück. Hinter dem Jungtier liegen kritische Tage.

Die Zeit des Bangens ist vorbei im Affenhaus des Frankfurter Zoos. Gorilla-Weibchen Dian konnte am Mittwoch mit ihrer kleinen Tochter zurück zur Gruppe rund um Silberrücken Viatu, dem Vater des Jungtiers. Die Freude bei den Verantwortlichen war groß: "Die Kleine wird von ihrer Mutter gesäugt, zeigt einen guten Klammerreflex und hat eine sichtlich gut funktionierende Verdauung – sie macht also alles, was ein so kleiner Gorilla machen soll", freut sich Zoodirektor Manfred Niekisch in einer Mitteilung des Zoos.

Hinter Mutter und Kind liegen kritische Tage. Dian hatte am 1. März Zwillinge zur Welt gebracht, das Männchen starb zwei Tage nach der Geburt. Das Mädchen wirkte schwach, sodass es von der Mutter getrennt wurde, um es zu stabilisieren und aufzupäppeln. Durch ein Gitter konnte Dian ihr Baby sehen und berühren.

Aufzucht durch Mutter beste Option

Nach vier Tagen konnte das Jungtier seiner Mutter wieder zurückgegeben werden. "Eine Aufzucht durch die eigene Mutter ist bei Menschenaffen immer die beste aller Optionen, denn nur so können die Jungtiere das arttypische Verhalten erlernen", erklärt Niekisch. Dian habe ihr Baby sofort wieder akzeptiert und kümmere sich seitdem sehr gut um ihren Nachwuchs.

Nach einigen Tagen der Ruhe war es dann am Mittwoch soweit, Mutter und Kind wurden in die Gorilla-Gruppe integriert. "Wir hoffen, dass Dians Tochter groß wird und eines Tages ihren eigenen Beitrag zum Erhalt dieser hochbedrohten Tierart leisten kann", so Niekisch.