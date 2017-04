Zwangspause für Fossil-Sucher in der Grube Messel

Ob Pflanzen, Insekten oder Urpferdchen: Jahr für Jahr graben Fachleute im Weltnaturerbe Grube Messel nach neuen Fossilfunden. Aber vermutlich nicht 2017.

Mehr als 70 Urpferdchen, den Primaten "Ida" und viele andere wichtige Funde aus der Zeit vor 47 Millionen Jahren hat der Ölschiefer der Grube Messel (Darmstadt-Dieburg) schon preisgegeben. Die seit Jahrzehnten laufende Suche nach Fossilien in der Unesco-Welterbestätte werden in diesem Jahr aber vermutlich pausieren. Denn die Grabungen in Deutschlands erstem Weltnaturerbe kommen auf den Prüfstand.

Dazu sei zwischen dem Land Hessen und der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ein Moratorium vereinbart worden, teilte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst am Montag in Wiesbaden mit. Die Grube gehört seit 1992 dem Land, die Senckenberg Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt betreibt sie. Rund 40.000 Besucher kommen jedes Jahr.

Senckenberg fügt sich

Das Ergebnis der Überprüfung sei offen. "Ziel soll es sein, die Forschungen angesichts der nur begrenzt verfügbaren Ressource auch zukünftig sensibel fortsetzen zu können", teilte das Ministerium mit. Dahinter steckt die Frage, ob die Fortsetzung der Grabungen im bisherigen Maße den Status der Grube als Welterbe sogar gefährden könnten.

Der Senckenberg Gesellschaft liegt nach eigenen Angaben vom Landesamt für Denkmalpflege ein Vorschlag vor, die Grabungen in der Grube Messel für dieses Jahr ganz ausfallen zu lassen. "Wir halten das fachlich nicht für notwendig", sagte der Generaldirektor von Senckenberg, Volker Mosbrugger: "Wir haben uns aber darauf eingestellt, dass es so kommt."

Die Grube Messel ist eine der weltweit bedeutendsten Fundstätten für Fossilien. Neben Versteinerungen von Wirbeltieren birgt die Grube Messel auch Fossilien urzeitlicher Pflanzen und Insekten.