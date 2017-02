Ein mehrstöckiges Geschäftshaus in Gelnhausen ist am Dienstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Menschen wurden nicht verletzt.

In Gelnhausen (Main-Kinzig) ist am Dienstagabend der Dachstuhl eines mehrstöckigen Geschäftshauses in Brand geraten. Das Gebäude, in dem auch die Agentur für Arbeit Büros hat, befindet sich in der Nähe des Bahnhofs.

Bis in den späten Abend hinein schlugen Flammen aus dem Dach. Das Feuer war um 19.40 Uhr gemeldet worden. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Region, Polizei und Rettungsdienst - insgesamt etwa 150 Einsatzkräfte.

Sachschaden wohl bei mehreren 100.000 Euro

Laut Polizei und Feuerwehr wurde niemand verletzt. Wie ein Feuerwehr-Sprecher hessenschau.de am späten Abend sagte, ist die Situation unter Kontrolle. Anwohner seien nicht gefährdet. Die Löscharbeiten würden wohl noch bis zum Morgen dauern.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere 100.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.