Großbrand in Gelnhausen hat technische Ursache

Geschäftshaus in Flammen

Der Großbrand eines Geschäftshauses in Gelnhausen am Dienstagabend hatte eine technische Ursache. Die Löscharbeiten wurden am Mittwoch beendet, der Brand hat aber auch Auswirkungen auf einen Faschingsumzug.

Knapp 20 Stunden nach dem Dachstuhlbrand eines mehrstöckigen Geschäftshauses in Gelnhausen (Main-Kinzig) sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Ursache für das Feuer sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Vermutlich habe ein Kurzschluss im Dachgeschoss den Brand ausgelöst.

Das Feuer in dem Gebäude, in dem auch die Agentur für Arbeit Büros hat, war am Dienstag gegen 19.40 Uhr gemeldet worden. Über mehrere Stunden schlugen Flammen aus dem Dach, zahlreiche Schaulustige versammelten sich vor Ort. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Region, Polizei und Rettungsdienst - insgesamt etwa 150 Einsatzkräfte.

Fastnachtsumzug muss hinter dem Bahnhof starten

Das Dach sei auf einer Fläche von 70 mal 15 Meter komplett zerstört worden, berichtete die Feuerwehr. Der Dachstuhl des Gebäudes muss nach Angaben der Polizei neu aufgebaut werden, das Haus sei jedoch nicht vom Abriss bedroht. Jedoch musste wegen Einsturzgefahr eines Giebels eine Anwohnerin eines Nebengebäudes ihre Wohnung vorübergehend verlassen. Das Gebäude wurde von der Polizei gesperrt. Der Betrieb in dem Geschäftshaus mit seinen 17 Büros und Läden könne erst einmal nicht fortgeführt werden.

Die Bereiche um den Bahnhof, das Parkhaus am Bahnhof und Teile der Hailerer Straße waren wegen des Einsatzes zeitweise gesperrt, nun sind sie wieder frei. Trotzdem wirke sich der Brand auf den für Samstag geplanten Fastnachtsumzug aus, sagte der Polizeisprecher. Demnach starte der Umzug nicht wie geplant vor dem nahe gelegenen Bahnhofsgebäude, sondern dahinter.

Laut Polizei und Feuerwehr wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle, wegen auflodernder Glutnester zog sich der Einsatz jedoch hin. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere 100.000 Euro.