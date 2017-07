Fritzlar trauert um die beiden Bundeswehrsoldaten, die beim Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali ums Leben gekommen sind. Die Tiger-Helikopter müssen nun erstmal am Boden bleiben.

Am Eingang der Georg-Friedrich-Kaserne in Fritzlar (Schwalm-Eder) hängen die Fahnen auf Halbmast. Nach dem Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali, bei dem zwei Soldaten ums Leben kamen, ist die Trauer groß. Im März waren insgesamt vier Hubschrauber vom Modell Tiger von Fritzlar ins westafrikanische Mali aufgebrochen, um dort eine UN-Mission im Bürgerkrieg zu unterstützen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Hubschrauber in Mali nicht abgeschossen .

Der Kommandeur des Kampfhubschrauberregiments "Kurhessen" in Fritzlar, Volker Bauersachs, sagte am Donnerstag, es seien schwere Stunden und eine "emotionale Stimmung" im gesamten Regiment - er selbst habe die beiden Soldaten gut gekannt. Die Verstorbenen seien in Fritzlar stationiert und kämen aus der Region, weitere Details wollte er nicht nennen.

Er selbst habe einer Familie die Todesnachricht überbringen müssen. In der Kaserne sei man mit den Gedanken bei den Gefallenen, alle seien tief betroffen. Den Kameraden der verstorbenen Soldaten werde psychosoziale Hilfe angeboten, sagte der Kommandeur. Donnerstagnachmittag sollte es eine Andacht geben.

Fritzlarer Bürgermeister zeigt sich erschüttert

In ganz Fritzlar sei man seit der Nachricht vom Tod der beiden Soldaten "sehr betroffen und tief erschüttert", sagte der Fritzlarer Bürgermeister Hartmut Spogat hessenschau.de. Die 15.000-Einwohner-Stadt sei der Georg-Friedrich-Kaserne traditionell sehr verbunden.

Spogat war selbst 30 Jahre Berufssoldat und zuletzt in Fritzlar stationiert, bevor er ins Rathaus einzog - seine Gedanken seien nun bei den Soldaten im Einsatz. Rund 1.400 Soldaten sind in Fritzlar stationiert, hinzu kommen viele zivile Mitarbeiter, die für die Bundeswehr arbeiten.

Absturzursache ist noch unklar

Warum der Hubschrauber in Mali abstürzte, ist nach Angaben der Bundeswehr "unerklärlich". Bisher könne nur Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden, sagte Bauersachs. Der Absturz sei sehr plötzlich passiert, die Soldaten hätten sich nicht mehr retten können. Die Maschine zerschellte sofort am Boden.

Tiger-Hubschrauber - sowohl in Fritzlar als auch in Mali - würden zunächst am Boden bleiben, so Bauersachs. Eine Ausnahme bildeten nur Situationen mit einer Gefahr für Leib und Leben. Alle Tiger-Hubschrauber im Besitz der Bundeswehr sind in Fritzlar stationiert, dem einzigen Kampfhubschrauberregiment in Deutschland.

Bouffier: "Tief empfundenes Mitleid"

Auch Ministerpräsident Volker Bouffier äußerte am Donnerstag seine Anteilnahme. Via Twitter ließ er mitteilen, er sei mit den Gedanken bei den Angehörigen und Freunden der Opfer: "Ihnen spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus".

Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel sagte, die SPD trauere um die zwei Soldaten, das Mitgefühl gelte den Familien und Angehörigen. Auch der Frankfurter Bundestagsabgeordnte Omid Noripour (Grüne) zeigte seine Anteilnahme auf Twitter. Auch die Linkspartei äußerte ihr Mitgefühl. Sie sah sich auch in ihrer Position gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr bestätigt.

120 Soldaten aus Fritzlar in Mali

Insgesamt sind 120 Soldaten aus Fritzlar in Mali im Einsatz, sie wurden lange in der nordhessischen Bundeswehrkaserne auf die Mali-Mission vorbereitet. Beim Abschiedsappell vor dem Einsatz hieß es, die Mission gelte als gefährlich - nur waren damit wohl die Gefahren durch islamistische Terrorgruppen im Bürgerkrieg gemeint.