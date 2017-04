Eine Hängegleiter-Pilot aus Hilders in der Rhön ist in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt. Erst nach langer Suche fand ihn die Polizei. In Nordhessen verunglückte ein Gleitschirm-Flieger.

Der Hängegleiter-Pilot war am Samstag von einem Startplatz im Drautal in Oberkärnten zu einem Rundflug gestartet und galt anschließend als vermisst. Erst am Sonntagabend entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Unglücksort und die Leiche des 54 Jahre alten Piloten aus Hilders (Fulda), wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Montag mitteilte. Der Verunglückte war Polizist.

So ein Paragleiter ist verunglückt. Bild © LPD Kärnten

Der tödliche Flug hatte nach Angaben der Ermittler am Samstag um 13 Uhr auf der Emberger Alm in 1.740 Metern Höhe begonnen. Als der Pilot bis 18.30 Uhr nicht zurück war, schlug ein Flugkollege Alarm. Darauf begann eine Suchaktion nach dem vermissten Piloten. Am Sonntagabend wurde er schließlich auf 2.100 Metern Höhe gefunden. Er war nach dem Absturz mit seinem Gleiter noch 100 Meter abgerutscht. Am Montag waren Ermittler zur Unglücksstelle unterwegs, um die Ursache des Absturzes zu klären.

Glimpflicher Gleitschirm-Unfall bei Battenberg

Glimpflich ging dagegen am Sonntag ein Gleitschirm-Unfall nahe Battenberg (Waldeck-Frankenberg) aus. Hier war ein Flugschüler in einem Baumwipfel hängengeblieben. Nach einem Bericht der HNA wurde der 29-Jährige von einem Team der Höhenrettung aus der rund 20 Meter hohen Fichte geholt. Der Mann sei bei dem Unfall unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel.