Gegen den 49 Jahre alte Bruder einer 46-Jährigen, die in einer Offenbacher Wohnung tot gefunden wurde, ist Haftbefehl erlassen worden. Der Mann wird im Krankenhaus bewacht.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 46 Jahre alten Frau aus Offenbach ist am Dienstag gegen den 49-jährigen Bruder Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wird der Mann im Krankenhaus bewacht.

Der 49-Jährige war am frühen Sonntagmorgen blutend auf der Straße vor einem Haus in Offenbach gefunden worden. Er steht im Verdacht, seine Schwester umgebracht zu haben. Beamte fanden die 46-Jährige mit schweren Kopfverletzungen in einer Wohnung in einer der oberen Etagen des Gebäudes. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Kopfverletzungen von schwerem Stein

Nach ersten Obduktionsergebnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Kopfverletzungen der Frau von einem schweren Stein stammen.

Über ein Motiv ist laut Staatsanwaltschaft weiter nichts bekannt. Der Mann habe bislang noch nicht vernommen werden können. Bislang vermuten die Ermittler, dass der Verdächtige die 46-Jährige in der Wohnung erschlug und dann aus etwa zehn Metern Höhe aus dem Fenster sprang.

Dass der Bruder der Toten aus dem Fenster sprang, um sich das Leben zu nehmen, bezeichnete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage als "Arbeitshypothese" der Ermittler. Was zu dem Familiendrama führte, ist nicht bekannt.